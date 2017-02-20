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Авиапарк президента застраховали на 1,5 млрд грн

20.02.2017 13:44
Услуги по страхованию президентского авиапарка будет предоставлять ЧАО Страховая компания ПЗУ Украина
АН-148 (фото - antonov.com)

Государственное авиационное предприятие Украина Государственного управления справа по результатам тендера заключило соглашение с ЧАО Страховая компания ПЗУ Украина об услугах по обязательному страхованию гражданской авиации за 15,35 млн грн. Об этом сообщает сайт Наші гроші со ссылкой на Вестник государственных закупок.

На текущий год застрахованы воздушные суда, члены экипажа и другой авиационный персонал, а также ответственность эксплуатанта за вред третьим лицам и перевозчику за вред пассажирам, багажу, почте, грузу.

Речь идет о самолетах А319-115 (UR-ABA), Ан-74ТК-300Д (UR-AWB), Ан-148-100В (UR-UKR) и вертолет Ми-8МТВ-1 (UR-РАО), которые застраховали на общую сумму 1,56 млрд грн.

Дополнительным условием договора по самолету UR-ABA является страхование ответственности перед третьими лицами с единственным лимитом не менее $500 млн по каждому из случаев.

Аналогичные услуги на 2016 год заказывали у ЗАО Бусин за 9,56 млн грн. Причем тогда в перечень судов входил еще один вертолет Ми-8 (UR-РАА), который был застрахован на самую маленькую из сумм - 3,92 млн грн.

Акционерами ПЗУ Украина является ЧАО Страховая компания ПЗУ Украина страхование жизни и большая польская компания Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA.

Предложение упомянутой выше фирмы Бусин, которое было дешевле на 19%, и дорогую ЗАО Украинский страховой капитал отклонили из-за несоответствия требованиям тендерной документации.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко начал использовать в качестве борта №1 украинский самолет Ан-148.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Страхование, ЧАО Страховая компания ПЗУ Украина
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