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Полисы Зеленая карта подорожают на 4%

21.02.2017 12:23
Страховой полис на 15 дней для выезда из Украины на легковом авто в Европу будет стоить 697 гривень
Фото: EPA

Стоимость страховых полисов Зеленая карта, которые являются обязательными для выезжающих из Украины за рубеж на автотранспорте, с 18 февраля подорожали в среднем на 3,9%, сообщила пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

МТСБУ уточняет, что страховой полис на 15 дней для выезда из Украины на легковом автомобиле в страны Европы подорожал на 26 гривень - до 697 гривень, полис для выезда в Россию, Беларусь и Молдову - на 19 гривень, до 508 гривень.

Стоимость годового полиса в Европу выросла на 228 гривень - до 6102 гривень, в Россию, Беларусь и Молдову - на 91 гривню, до 2439 гривень.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Страхование, МТСБУ
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