Полисы Зеленая карта подорожают на 4%
Стоимость страховых полисов Зеленая карта, которые являются обязательными для выезжающих из Украины за рубеж на автотранспорте, с 18 февраля подорожали в среднем на 3,9%, сообщила пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).
МТСБУ уточняет, что страховой полис на 15 дней для выезда из Украины на легковом автомобиле в страны Европы подорожал на 26 гривень - до 697 гривень, полис для выезда в Россию, Беларусь и Молдову - на 19 гривень, до 508 гривень.
Стоимость годового полиса в Европу выросла на 228 гривень - до 6102 гривень, в Россию, Беларусь и Молдову - на 91 гривню, до 2439 гривень.
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