Страховую компанию Здорово исключили из состава МТСБУ
02.02.2018 15:41
Страховую компанию Здорово исключили из состава МТСБУ из-за задолженности по уплате взносов
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) исключило из списка своих членов страховую компанию Здорово. Об этом сообщает FinClub.
Компания была исключена 1 февраля из-за задолженности по уплате взносов в фонды МТСБУ.
Согласно действующему законодательству, страховщик после исключения из МТСБУ должен выполнить все обязательства по договорам ОСАГО, заключенным после прекращения членства в бюро.
Страховая компания Здорово работает на страховом рынке Украины с 2005 года. Уставный капитал составляет 18,5 млн грн.
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