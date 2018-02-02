Страховую компанию Здорово исключили из состава МТСБУ из-за задолженности по уплате взносов

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) исключило из списка своих членов страховую компанию Здорово. Об этом сообщает FinClub.



Компания была исключена 1 февраля из-за задолженности по уплате взносов в фонды МТСБУ.



Согласно действующему законодательству, страховщик после исключения из МТСБУ должен выполнить все обязательства по договорам ОСАГО, заключенным после прекращения членства в бюро.



Страховая компания Здорово работает на страховом рынке Украины с 2005 года. Уставный капитал составляет 18,5 млн грн.



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