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Страховщики Украины увеличили сбор премий до 3,7 млрд грн

20.02.2018 17:10
Украинские страховые компании в 2017 году увеличили сбор страховых премий на 9,6% - до 3,73 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

Страховые компании Украины в прошлом году увеличили сбор страховых премий на 9,6% - до 3,73 млрд грн. Об этом говорится в отчете дирекции Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, пишет FinClub.

Количество договоров ОСАГО за 12 месяцев выросло на 5% - до 7,4 млн шт.

Средний размер страхового платежа вырос на 4% - до 504,2 грн.

На топ-10 компаний по платежам приходится 54,4% рынка. Десятку лидеров составляют: Оранта, ТАС, Провидна, Княжа, УПСК, PZU, Uniqa, AXA, Доминанта, Арсенал Страхование.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Страхование, МТСБУ
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