Оформить полис ОСАГО можно будет по интернету

Вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг, которое разрешает заключать договоры ОСАГО по интернету

Сегодня, 7 февраля, вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг, которое разрешает страховым компаниям заключать договоры автострахования по интернету.



Заявка с указанием всех необходимых для заключения договора данных подается через сайт страховой компании. На их основе страховщик рассчитывает цену договора и формирует окончательное предложение для клиента.



"Предложение" будет сгенерировано в базе данных МТСБУ и останется актуальным в течение суток. Если клиент согласен с условиями страхования, он подтверждает транзакцию (как подтверждаются операции в интернет-банкинге) и оплачивает услуги страховщика: или платежной картой через сайт компании, или наличными в отделении банка.



После поступления оплаты полис автоматически регистрируется в базе данных МТСБУ, а клиент получает на свою электронную почту подтверждение страхования своей ответственности перед третьими лицами. Электронный полис можно хранить в телефоне или распечатать.



МТСБУ сможет блокировать продажу полисов неплатежеспособными компаниями: в случае исключения их из состава членов бюро заключение новых полисов станет невозможным.



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