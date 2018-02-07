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Оформить полис ОСАГО можно будет по интернету

07.02.2018 11:11
Вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг, которое разрешает заключать договоры ОСАГО по интернету
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня, 7 февраля, вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг, которое разрешает страховым компаниям заключать договоры автострахования по интернету.

Заявка с указанием всех необходимых для заключения договора данных подается через сайт страховой компании. На их основе страховщик рассчитывает цену договора и формирует окончательное предложение для клиента.

"Предложение" будет сгенерировано в базе данных МТСБУ и останется актуальным в течение суток. Если клиент согласен с условиями страхования, он подтверждает транзакцию (как подтверждаются операции в интернет-банкинге) и оплачивает услуги страховщика: или платежной картой через сайт компании, или наличными в отделении банка.

После поступления оплаты полис автоматически регистрируется в базе данных МТСБУ, а клиент получает на свою электронную почту подтверждение страхования своей ответственности перед третьими лицами. Электронный полис можно хранить в телефоне или распечатать.

МТСБУ сможет блокировать продажу полисов неплатежеспособными компаниями: в случае исключения их из состава членов бюро заключение новых полисов станет невозможным.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ОСАГО, Страхование, Нацкомфинуслуг
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