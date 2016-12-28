Гонтарева получила еще 52,6 млн грн от продажи ICU

Председатель Нацбанка Валерия Гонтарева получила очередной транш от продали своей доли в ICU

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева задекларировала 52,57 млн грн дохода от компании ICU Holdings - отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Это следует из сообщения в Едином государственном реестре деклараций, датированного сегодняшним днем.



До назначения на должность главы НБУ Валерия Гонтарева владела 22,74% ICU Holdings.



Гонтарева ранее сообщила, что продала свою долю в компании в июне 2014 года, перед назначением. В течение 2016-2018 годов Гонтарева должна получить три транша от продажи ICU.

В 2014 году Валерия Гонтарева задекларировала 24,27 млн грн дохода от продажи ICU, а в 2015 - 23,52 млн грн.



Ранее в этом месяце один из владельцевICU Макар Пасенюк рассказал, что компания еще не все выплатила Гонтаревой за свои акции.



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"Мы же с ней договорились, цена зафиксирована. Заплатили еще не все", - сказал Пасенюк.



Он добавил, что последние три года компания сохраняла прибыльность. "Могу сказать, что мы последние три года были прибыльными, даже провальный 2014-й вытащили с кровью и потом. Мы стали больше, взяли на работу около 15 новых людей", - отметил Пасенюк.

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