Гонтарева получила еще 52,6 млн грн от продажи ICU
Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева задекларировала 52,57 млн грн дохода от компании ICU Holdings - отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Это следует из сообщения в Едином государственном реестре деклараций, датированного сегодняшним днем.
До назначения на должность главы НБУ Валерия Гонтарева владела 22,74% ICU Holdings.
Гонтарева ранее сообщила, что продала свою долю в компании в июне 2014 года, перед назначением. В течение 2016-2018 годов Гонтарева должна получить три транша от продажи ICU.
В 2014 году Валерия Гонтарева задекларировала 24,27 млн грн дохода от продажи ICU, а в 2015 - 23,52 млн грн.
Ранее в этом месяце один из владельцевICU Макар Пасенюк рассказал, что компания еще не все выплатила Гонтаревой за свои акции.
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"Мы же с ней договорились, цена зафиксирована. Заплатили еще не все", - сказал Пасенюк.
Он добавил, что последние три года компания сохраняла прибыльность. "Могу сказать, что мы последние три года были прибыльными, даже провальный 2014-й вытащили с кровью и потом. Мы стали больше, взяли на работу около 15 новых людей", - отметил Пасенюк.
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