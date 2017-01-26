Гонтарева: Отмыть деньги в украинских банках проблематично

По словам главы НБУ, в украинской банковской системе внедрены жесткие меры по борьбе с отмыванием денег

Отмыть деньги через украинскую банковскую систему уже не представляется возможным, поскольку в банках уже приняты соответствующие меры борьбы с отмыванием. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в интервью Новому времени.



"У нас не может "бриллиантовый прокурор" принести деньги в банковскую систему. Потому что у нас уже выстроены жесткие процедуры AML (anti-money laundering), KYC (know your customer) и PEP (politically exposed person), соответствующие наилучшим мировым практикам. Если чиновник не покажет, откуда и как он эти деньги и ценности получил, то банк их не примет. А если примет, то завтра НБУ должен будет этот банк оштрафовать", - сказала Гонтарева.



В связи с наличием таких процедур она посоветовала экс-заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину переплавить найденную у него золотую лопату на золотые зубы.



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