Гонтарева: Отмыть деньги в украинских банках проблематично
Отмыть деньги через украинскую банковскую систему уже не представляется возможным, поскольку в банках уже приняты соответствующие меры борьбы с отмыванием. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в интервью Новому времени.
"У нас не может "бриллиантовый прокурор" принести деньги в банковскую систему. Потому что у нас уже выстроены жесткие процедуры AML (anti-money laundering), KYC (know your customer) и PEP (politically exposed person), соответствующие наилучшим мировым практикам. Если чиновник не покажет, откуда и как он эти деньги и ценности получил, то банк их не примет. А если примет, то завтра НБУ должен будет этот банк оштрафовать", - сказала Гонтарева.
В связи с наличием таких процедур она посоветовала экс-заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину переплавить найденную у него золотую лопату на золотые зубы.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Гонтарева: Отмыть деньги в украинских банках проблематично 10:55
- В январе налогоплательщики выплатили 22,4 млрд грн НДС 15:25
- Во Франции ограбили особняк Ротшильда 11:47
- Против Трампа подали иск за получение дивидендов за рубежом 17:25
- Реальная зарплата в Украине в 2016 году выросла на 8,8% - Кубив 13:24
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
2882
-
1842
-
1451
-
1063
-