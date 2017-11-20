Brexit обошелся британцам в стоимость недельной зарплаты
Выход из ЕС, формальные процедуры в связи с которым только начались, уже негативно повлиял на благосостояние жителей Великобритании. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Centre for Economic Performance (Лондон).
По их данным, Brexit оказался "непредвиденным шоком" для экономики Великобритании. Фунт стерлингов сразу же после голосования упал на 10%, что отразилось на стоимости импорта и разогнало инфляцию (+1,7%).
Из-за инфляции среднее домохозяйство в Великобритании вынуждено было тратить в неделю на 7,74 фунта больше, чем раньше. За год эти потери составили 404 фунта ($534).
Инфляция привела к уменьшению роста реальной заработной платы. Из-за референдума британские рабочие потеряли 448 фунтов ($592) зарплаты в год - это эквивалентно средней недельной заработной плате рабочего.
Наибольший рост цен зафиксирован у товаров с высокой долей импорта - это хлеб, молочные продукты, крупы, кофе, чай, вино. Из непродуктовых товаров значительнее всего увеличились цены на мебель, часы и ювелирные украшения.
От вызванной референдумом инфляции пострадали практически все британцы, вне зависимости от уровня дохода. Потери как наиболее богатых, так и наиболее бедных слоев населения оказались примерно сопоставимыми.
Ранее сообщалось, что Великобритания готова заплатить до €40 млрд евро, чтобы урегулировать финансовые обязательства перед Евросоюзом после Brexit.
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