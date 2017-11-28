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Экс-директора Киевпромсбыта подозревают в уклонении от налогов

28.11.2017 13:36
Киевская прокуратура объявила о подозрении бывшему директору предприятия Киевпромсбыт
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Киевская прокуратура сообщила о подозрении бывшему директору Киевпромсбыта в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Предприниматель путем оформлял мнимые сделки по приобретению угля, мазута и битума, которые фактически не поставлялись, безосновательно сформировал налоговый кредит предприятия, что позволило уклониться от уплаты налогов на общую сумму почти 75 млн грн.

Действия бывшего директора квалифицированы по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения в виде залога в размере причиненного государству ущерба.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение
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