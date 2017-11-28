Экс-директора Киевпромсбыта подозревают в уклонении от налогов

Киевская прокуратура объявила о подозрении бывшему директору предприятия Киевпромсбыт

Киевская прокуратура сообщила о подозрении бывшему директору Киевпромсбыта в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Предприниматель путем оформлял мнимые сделки по приобретению угля, мазута и битума, которые фактически не поставлялись, безосновательно сформировал налоговый кредит предприятия, что позволило уклониться от уплаты налогов на общую сумму почти 75 млн грн.



Действия бывшего директора квалифицированы по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины.



Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения в виде залога в размере причиненного государству ущерба.



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