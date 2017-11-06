Покупка валюты впервые с 2015 года превысила продажу - НБУ

Чистая покупка валюты гражданами Украины в прошлом месяце составила $2,4 млн

В октябре чистая покупка гражданами иностранной валюты превысила продажу впервые с января 2015 года. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



В октябре украинцы продали банкам $709,6 млн, а купили - $712 млн, уточняет НБУ. Таким образом, чистая покупка валюты составила $2,4 млн.



По данным Нацбанка, последний раз покупка валюты превышала продажу в январе 2015 года (на $19,4 млн).



С начала года чистая продажа валюты гражданами составила $2,04 млрд.



В 2016 году украинцы продали наличной валюты на $2,48 млрд больше, чем купило.



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