Покупка валюты впервые с 2015 года превысила продажу - НБУ
В октябре чистая покупка гражданами иностранной валюты превысила продажу впервые с января 2015 года. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
В октябре украинцы продали банкам $709,6 млн, а купили - $712 млн, уточняет НБУ. Таким образом, чистая покупка валюты составила $2,4 млн.
По данным Нацбанка, последний раз покупка валюты превышала продажу в январе 2015 года (на $19,4 млн).
С начала года чистая продажа валюты гражданами составила $2,04 млрд.
В 2016 году украинцы продали наличной валюты на $2,48 млрд больше, чем купило.
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