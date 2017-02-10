Основатели Mossack Fonseca задержаны в Бразилии - СМИ

В Бразилии задержаны основатели Mossack Fonseca - фирмы, замешанной в офшорном "Панамском скандале"

Двое главных партнеров юридической фирмы Mossack Fonseca, замешанной в скандале с так называемым Панамским архивом, Рамон Фонсека Мора и Юрген Моссак арестованы в пятницу по делу о коррупции в Бразилии. Об этом пишет местное издание Efe.



Задержание произошло после обвинения со стороны властей Панамы об их причастности к делу компании Lava Jato, вовлеченной в одну из крупнейших коррупционных схем в стране.



В январе сообщалось, что власти Панамы приостановили расследование утечки документов Mossack Fonseca.



По словам генерального прокурора страны, причиной приостановки расследования стала жалоба на действия следователей, которую подали в Конституционный суд Панамы. По мнению автора жалобы, участники расследования нарушают конституцию.



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3 апреля 2016 года международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта Панамский архив (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров стран и сотен политиков мирового масштаба. Журналисты получили от именующего себя Джоном Доу 2,6 терабайта документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

Согласно этим данным, офшорами владеют 165 граждан Украины, а в офшорах ими зарегистрированы 195 фирм.



В базе есть офшоры зарегистрированные на президента Петра Порошенко, экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, экс-премьер-министра Павла Лазаренко, мэра Одессы Геннадия Труханова, который числится там как гражданин России.

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