Чаще всего в Украине подделывают купюру в 500 грн - НБУ

На 1 млн шт. настоящих банкнот гривни в прошлом году приходилось около 2,8 шт. поддельных

На 1 млн шт. настоящих банкнот гривни в прошлом году приходилось около 2,8 шт. поддельных, причем чаще всего подделывают куплюру в 500 грн. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.



"Сегодня современная система защиты национальной валюты находится на одном уровне с системами защиты ведущих валют мира, и ситуация с поддельными банкнотами национальной валюты остается контролируемой. Так в 2016 году на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,8 шт. поддельных банкнот", - заявил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.



По его словам, среди поддельных банкнот национальной валюты в прошлом году преобладали номиналы 500 грн, 50 грн, 100 грн и 200 грн соответственно.



В подавляющем большинстве поддельные банкноты изготавливаются с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров.



В декабре 2016 года из обращения изъяли незначительное количество поддельных банкнот номиналом 500 грн образца 2006 года, изготовленных полиграфическим способом с подобной оригиналу имитацией отдельных элементов защиты.



На 1 января в наличном обращении страны находилось наличности на общую сумму 341,1 млрд грн, в том числе банкнот - 339 млрд грн (2,98 млрд шт.) и монет - 2 млрд грн (12,7 млрд шт.). Общее количество банкнот на душу населения составляла 70 шт., а разменных монет - 285 штук.



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