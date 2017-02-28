Счета не для всех. Кому НБУ разрешил хранить деньги за границей

Украинцы могут распоряжаться деньгами, заработанными за рубежом, без ведома Нацбанка

Национальный банк упростил зарубежные операции для украинцев, которые зарабатывают в других странах. Физлица смогут открывать банковские счета за границей и размещать на них валюту, полученную за пределами страны, без индивидуальных лицензий НБУ. Это касается доходов в виде зарплат, стипендий пенсий, алиментов, дивидендов и пр. Также физлица смогут без лицензий НБУ инвестировать зарубежные доходы с иностранных счетов и торговать ценными бумагами на иностранных биржах.



Что изменилось для украинцев, зарабатывающих за границей? Опрошенные LIGA.net банкиры оценивают решение Нацбанка положительно, но признают, что на самом деле оно ничего особо не поменяло. Открывать счета в зарубежных банках и получать регулярные начисления граждане нашей страны могли и ранее, так как не было никакого постановления, которое это запрещало. "У каждого банка за границей есть свои требования и условия по обслуживанию нерезидентов. Именно по этим условиям украинцы и могли открывать счета. Сейчас НБУ легализует операции, которые раньше не подвергались регулированию", - говорит Дмитрий Сахно, начальник отдела сегмента массового рынка Укрсоцбанка.



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Отказ от индивидуальных лицензий для физлиц, у которых уже есть деньги за границей, направлен на дебюрократизацию процедур. Он не освобождает украинцев от декларирования доходов и уплаты налогов с них в Украине, но упрощает зарубежные финансовые операции. "Теперь для любой деятельности - трудовой, покупки недвижимости за рубежом - у граждан нашей страны нет необходимости проходить ряд процедур в Нацбанке", - объясняет Олег Куринной, директор казначейства банка Кредит Днепр.



По данным Международной организации по миграции, в 2014-2015 годах численность трудовых мигрантов из Украины достигала 700 тыс. граждан. Согласно исследованию аналитического центра CEDOS, в иностранных университетах в 2014 - 2015 годах учились 59,6 тыс.украинских студентов. Отдельно могут поблагодарить НБУ и украинские чиновники с зарубежными счетами. Если они докажут заграничное происхождение своих средств, то объяснять наличие счета в иностранном банке без индивидуальной лицензии НБУ, им уже не придется.

Решение НБУ также упростит жизнь тем гражданам, которые проживают в Украине, но продают свои продукты и услуги за границей. "Это решение поможет, в первую очередь, предпринимателям, у которых есть зарубежные партнеры. Теперь они могут получать средства на свои счета за рубежом. Ранее эти люди использовали PayPal и другие пути, чтобы получать плату от зарубежных заказчиков. Но не было простого способа завести эти деньги в Украину. Это может подтолкнуть к дальнейшему развитию трансграничной электронной коммерции", - говорит Алексей Пузняк, и.о. директора по развитию розничного бизнеса Альфа-Банк Украина.



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Размещать за рубежом деньги, полученные в Украине, тем не менее, не выйдет. Отток валюты из страны, как и прежде, регулируется Национальным банком, и лицензии для перевода средств из Украины за рубеж никто не отменял. Прогнозировать, когда НБУ пойдет на либерализацию и в этом вопросе, банкиры не берутся. Скорее всего, это произойдет, когда в Украине реально заработает план BEPS (инициатива ОЭСР по противодействию занижению налоговой базы), а экономика выйдет на устойчивый рост.

Кристина Болотова