Умер миллиардер Дэвид Рокфеллер
Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер умер в возрасте 101 года. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на представителя семьи Фрейзера Сителя.
Бизнесмен умер 20 марта утром в своем доме в Покантико-Хиллз в Нью-Йорке.
Рокфеллер был самым старым миллиардером рейтинга журнала Forbes ($3,3 млрд). Он был последним живым внуком Джона Дэвисона Рокфеллера - первого американского миллиардера и основателя нефтяной компании Standard Oil.
Рокфеллер родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке. В 1946 году он начал работу в Chase Manhattan Bank, который сейчас известен как JPMorgan Chase & Co, а в 1961 году стал президентом банка. В 1981 году ушел в отставку.
Дэвид Рокфеллер был одним из участников благотворительной кампании Giving Pledge, члены которой обязались пожертвовать большую часть состояния на благотворительность. Кроме Рокфеллера, в этой кампании участвовали Билл Гейтс и Уоррен Баффет.
Общий объем его пожертвований при жизни оценивался в $900 млн. В том числе Рокфеллер пожертвовал $150 млн Музею современного искусства в Нью-Йорке, соучредителем которого была его мать.
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