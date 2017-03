Умер миллиардер Дэвид Рокфеллер

В своем доме в возрасте 101 года умер бизнесмен Дэвид Рокфеллер

Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер умер в возрасте 101 года. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на представителя семьи Фрейзера Сителя.



Бизнесмен умер 20 марта утром в своем доме в Покантико-Хиллз в Нью-Йорке.



Рокфеллер был самым старым миллиардером рейтинга журнала Forbes ($3,3 млрд). Он был последним живым внуком Джона Дэвисона Рокфеллера - первого американского миллиардера и основателя нефтяной компании Standard Oil.



Рокфеллер родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке. В 1946 году он начал работу в Chase Manhattan Bank, который сейчас известен как JPMorgan Chase & Co, а в 1961 году стал президентом банка. В 1981 году ушел в отставку.



Дэвид Рокфеллер был одним из участников благотворительной кампании Giving Pledge, члены которой обязались пожертвовать большую часть состояния на благотворительность. Кроме Рокфеллера, в этой кампании участвовали Билл Гейтс и Уоррен Баффет.



Общий объем его пожертвований при жизни оценивался в $900 млн. В том числе Рокфеллер пожертвовал $150 млн Музею современного искусства в Нью-Йорке, соучредителем которого была его мать.



