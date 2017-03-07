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ФГВФЛ намерен выплачивать компенсации на счета вкладчиков

07.03.2017 13:59
Фонд гарантирования вкладов хочет осуществлять выплаты компенсаций на счета вкладчиков банков-банкротов
Фото: Getty Images

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) собирается осуществлять выплаты компенсаций непосредственно на счета клиентов банков. Об этом рассказала заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Наталья Рудуха, пишет FinClub.

"Мы планируем сделать онлайн-сервис: если клиент имеет счет в любом банке, не обязательно в банке-агенте, он укажет номер счета и деньги уйдут туда. Фактически, это интернет-банкинг. Перевод на счет клиента будет запущен не раньше следующего года", - сказала она.

Кроме того, в Фонде работают над тем, чтобы заемщики смогли через онлайн-сервис погашать кредиты в неплатежеспособных банках.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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