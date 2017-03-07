Украинскому депутату грозит 5 лет тюрьмы за финансовые махинации
Польская служба финансового надзора (PFSA) ведет расследование махинаций со средствами инвесторов, привлеченных холдингом Westa ISIC, связанным с украинским депутатом Денисом Дзензерским. Об этом сообщает Wschodnik.
Дзензерский входит в совет директоров Westa ISIC. Он также является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
Власти Польши ведут расследование совместно с Люксембургом, где зарегистрирована материнская компания холдинга.
"Из-за невыполнения обязательств Westa ISIC Пенсионному фонду Польши был нанесен ущерб в размере 5 млн злотых (около $1,2 млн по текущему курсу - ред.). За это украинскому депутату Денису Дзензерскому грозит тюремное заключение сроком до пяти лет", - говорится в сообщении.
В ходе IPO владельцы холдинга Westa ISIC заявили о намерении потратить привлеченные $45,8 млн на погашение кредиторской задолженности и развитие производства. Вместо этого деньги были выведены в офшоры.
"Подобные действия являются мошенническими и были предприняты исключительно для личной выгоды Дениса Дзензерского", - отмечает PFSA.
В 2011 году компания провела IPO на Варшавской фондовой бирже, в ходе которого привлекла от международных инвесторов $46 млн. Из-за систематических грубых нарушений правил Варшавской фондовой биржи листинг акций компании Westa был остановлен.
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