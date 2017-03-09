ГПУ заблокировала операции с деньгами из банка Януковича
Генеральная прокуратура и Госфинмониторинг заблокировали операции с деньгами Александра Януковича во Всеукраинском банке развития (ВБР). Об этом ГПУ сообщает на официальной странице в Facebook.
Генпрокуратура напоминает, что Печерский суд арестовал депозитные счета на 1 млрд грн, открытые работниками ВБР, поскольку владельцем этих средств мог быть Александр Янукович. Однако с конца декабря некоторые судьи начали принимать противоречивые решения о снятии ареста. "В некоторых случаях один и тот же судья рассматривая однотипные ходатайства адвоката в течение месяца принимал разные решения", - отмечает ГПУ.
В связи с этим 17 января Печерский районный суд повторно наложил арест на денежные средства указанных физических лиц. Кроме того, ГПУ и Госфинмониторинг остановили финансовые операции на счетах банков, в которые были перечислены деньги после снятия арестов, и подают новые ходатайства об аресте имущества в суд.
Ранее сообщалось, что Печерский суд снял арест с 312,5 млн грн, которые поступили в Международный инвестиционный банк президента Петра Порошенко от ВБР.
Средства из ВБР в МИБ были перечислены 10 января. Позднее в Международном инвестиционном банке сообщили, что перевод средств не был согласован и что сразу же после зачисления средств на счета, об аресте которых упоминали СМИ, банк сообщил Государственной службе финансового мониторинга о финансовых операциях клиента.
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