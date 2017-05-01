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В Украине с сегодняшнего дня повышается прожиточный минимум

01.05.2017 10:13
С 1 мая прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет составлять 1,68 тыс. грн
Фото: пресс-служба НБУ

С сегодняшнего дня, 1 мая, в Украине повышается прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 80 грн - до 1684 грн. Это определено законом о госбюджете на 2017 год.

Согласно документу, для детей в возрасте до 6 лет с 1 мая прожиточный минимум будет составлять 1426 грн, для детей от 6 до 18 лет - 1777 грн, для лиц, утративших трудоспособность, - 1312 грн.

Исходя из новых размеров прожиточного минимума будут рассчитаны новые суммы социальной помощи.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госбюджет, прожиточный минимум
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