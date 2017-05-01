В Украине с сегодняшнего дня повышается прожиточный минимум

С 1 мая прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет составлять 1,68 тыс. грн

С сегодняшнего дня, 1 мая, в Украине повышается прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 80 грн - до 1684 грн. Это определено законом о госбюджете на 2017 год.



Согласно документу, для детей в возрасте до 6 лет с 1 мая прожиточный минимум будет составлять 1426 грн, для детей от 6 до 18 лет - 1777 грн, для лиц, утративших трудоспособность, - 1312 грн.



Исходя из новых размеров прожиточного минимума будут рассчитаны новые суммы социальной помощи.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.