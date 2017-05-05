Western Union прекращает переводы из России в Украину

С сегодняшнего дня Western Union прекращает переводы из страны-агрессора в Украину

Международный оператор денежных переводов Western Union прекратит осуществление переводов из России в Украину без открытия банковского счета. Об этом пишут Ведомости.



Причиной принятия Western Union такого решения стал закон о финансовых санкциях, принятый правительством страны-агрессора о запрете переводов в другие государства через иностранные платежные системы.



Закон вступает в силу сегодня, 5 мая.



Он был одобрен в Совете Федерации в конце марта; затем его подписал Владимир Путин.



Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.



Центробанк страны-агрессора должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы центробанком.



Нелегитимная Госдума приняла соответствующий законопроект в третьем чтении 22 марта.



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