 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.18  26.55   EUR:  28.28  29.08
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ГПУ направила в суд обвинительный акт против экс-руководства НБУ

05.05.2017 11:47
Дело Курченко: Генпрокуратура подозревает экс-руководство Национального банка в хищении почти 800 млн грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по подозрению бывших заместителя председателя Национального банка Украины (НБУ) Алексея Ткаченко и генерального директора департамента банковского надзора НБУ Романа Яковлева в участии в созданной беглым экс-диктатором Виктором Януковичем и Сергеем Курченко преступной организации. Об этом написал генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Указанные лица обвиняются в обеспечении принятия Национальным банком Украины в 2013 году незаконного решения о выдаче подконтрольному преступной организации банку стабилизационного кредита, который в дальнейшем использовался в интересах соучастников преступления путем вывода средств за рубеж и обращение их в наличность", - написал Луценко.

В результате государство получило убыток в сумме 787 млн ​​грн.

Все установленное имущество обвиняемых арестовано. Обвинительный акт ГПУ направила в суд, сообщил Луценко.

Генеральная прокуратура задержала Ткаченко и Яковлева в июле 2016 года по подозрению в хищении 0,8 млрд грн государственных средств. Обоим инкриминировалось хищение 787,3 млн грн стабилизационного кредита, выданного Реал Банку в период с апреля 2013 года по февраль 2014 года.

Генпрокуратура тогда сообщила, что задержанные действовали в сговоре с бывшим главой Нацбанка Игорем Соркиным, бывшим председателем правления Реал Банка Владимиром Агафоновым и Курченко.

Суд арестовал Ткаченко и Яковлева и назначил залог 20 и 10 млн грн, соответственно. 11 августа Апелляционный суд Киева снизил сумму залога за арестованного экс-замглавы НБУ с 20 до 3 млн грн. 20 августа залог внесли и Ткаченко вышел на свободу.

Яковлеву залог снизили до 1,5 млн грн, и он также вышел на свободу.

В конце апреля этого года Юрий Луценко на совещании у президента Украины заявил о планах через суд конфисковать средства, украденные Сергеем Курченко и Александром Клименко, до 24 августа - Дня независимости Украины.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Янукович Виктор, Нацбанк, Курченко Сергей, Генпрокуратура
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров