ГПУ направила в суд обвинительный акт против экс-руководства НБУ
Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по подозрению бывших заместителя председателя Национального банка Украины (НБУ) Алексея Ткаченко и генерального директора департамента банковского надзора НБУ Романа Яковлева в участии в созданной беглым экс-диктатором Виктором Януковичем и Сергеем Курченко преступной организации. Об этом написал генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
"Указанные лица обвиняются в обеспечении принятия Национальным банком Украины в 2013 году незаконного решения о выдаче подконтрольному преступной организации банку стабилизационного кредита, который в дальнейшем использовался в интересах соучастников преступления путем вывода средств за рубеж и обращение их в наличность", - написал Луценко.
В результате государство получило убыток в сумме 787 млн грн.
Все установленное имущество обвиняемых арестовано. Обвинительный акт ГПУ направила в суд, сообщил Луценко.
Генеральная прокуратура задержала Ткаченко и Яковлева в июле 2016 года по подозрению в хищении 0,8 млрд грн государственных средств. Обоим инкриминировалось хищение 787,3 млн грн стабилизационного кредита, выданного Реал Банку в период с апреля 2013 года по февраль 2014 года.
Генпрокуратура тогда сообщила, что задержанные действовали в сговоре с бывшим главой Нацбанка Игорем Соркиным, бывшим председателем правления Реал Банка Владимиром Агафоновым и Курченко.
Суд арестовал Ткаченко и Яковлева и назначил залог 20 и 10 млн грн, соответственно. 11 августа Апелляционный суд Киева снизил сумму залога за арестованного экс-замглавы НБУ с 20 до 3 млн грн. 20 августа залог внесли и Ткаченко вышел на свободу.
Яковлеву залог снизили до 1,5 млн грн, и он также вышел на свободу.
В конце апреля этого года Юрий Луценко на совещании у президента Украины заявил о планах через суд конфисковать средства, украденные Сергеем Курченко и Александром Клименко, до 24 августа - Дня независимости Украины.
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