ГПУ запретила публиковать решение суда о "деньгах Януковича"

В госкомпании Информационные судебные системы объяснили, почему в реестре отстутствует решение суда о конфискации средств Януковича

Информация о приговоре Краматорского суда о спецконфискации $1,5 млрд беглого экс-диктатора Виктора Януковича и его окружения отсутствует в Едином госреестре судебных решений по просьбе Военной прокуратуры. Об этом сообщил и.о. гендиректора ГП Информационные судебные системы Дмитрий Дубинко, пишет Экономическа правда.







28 апреля 2017 года стало известно, что Краматорский городской суд Донецкой области вынес приговор, на основании которого в госбюджет конфисковано $1,5 млрд, арестованных на счетах окружения Януковича.



Через месяц кипрские компании, которым принадлежали госбонды Украины, заявили, что считают незаконным решение Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года о применении специальной конфискации к их имуществу, и подали апелляцию на это решение.



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