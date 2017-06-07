Богатые россияне избавляются от статуса налогового резидента РФ

Состоятельные граждане России после принятия закона о деофшоризации отказаться от статуса налогового резидента своей страны

Порядка 120 богатейших россиян решили отказаться от статуса налогового резидента страны-агрессора. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на исследование адвокатского бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры.



Юристы поговорили с представителями банков, консультантами и бенефициарами контролируемых иностранных компаний (КИКов) - в общей сложности почти с тремя сотнями состоятельных россиян.



Выяснилось, что 40% бенефициаров КИКов решили отказаться от статуса российского налогового резидента и еще 9% перевели активы на родственников-нерезидентов.



Россияне отказываются от налогового резидентства, чтобы избежать последствий принятого в 2014 году закона, по которому они должны декларировать свои офшорные активы, пишет Reuters. Закон обязывает российских налогоплательщиков раскрыть свои КИКи и постепенно начинать платить налог на нераспределенную прибыль этих компаний. Раньше налогоплательщики могли не декларировать доли в зарубежных активах.



Закон был принят по инициативе президента страны-агрессора Владимира Путина, которая в большинстве случаев трактовалась как желание заставить россиян исполнить патриотический долг.



Журнал Forbes оценивает состояние 200 наиболее состоятельных россиян в $460 млрд - около трети номинального ВВП РФ.



Бывший чиновник, сохранивший тесные связи с Кремлем, сказал, что, по его оценке, около трети из 500 российских крупнейших бизнесменов уехали из страны за последние три года, частично из-за этого закона.



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