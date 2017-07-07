 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.85  26.12   EUR:  29.16  29.74
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

В Австрии закрыли дело против помощника Фирташа

07.07.2017 11:16
Австрия закрыла дело против Хареса Юссефа, которого испанские власти называют правой рукой Дмитрия Фирташа
Дмитрий Фирташ

В Австрии закрыли дело против Хареса Юссефа - экс-советника президента Украины Виктора Ющенко и, по мнению испанских властей, правой руки Дмитрия Фирташа. Об этом пишет издание Profil.

Полиция Австрии задержала Юссефа в феврале по выданному Испанией европейскому ордеру в связи с делом об отмывании денег. Через две недели его отпустили под залог в €100 тыс.

В мае Харес Юссеф появился на слушаниях в Барселоне. Однако власти Испании сообщили об этом австрийским правоохранителям только на прошлой неделе.

Как будет развиваться дело Юссефа в Испании, пока неизвестно. Источники в правоохранительных органах говорят, что дело будет рассматриваться в середине июля, а его детали закрыты.

Ранее Юссеф занимался торговлей газом и цветными металлами и, по данным правоохранителей, создал сеть компаний для отмывания средств, которые могли поступать от Дмитрия Фирташа.

Австрийское издание утверждает, что Харес Юссеф считается ключевой фигурой в деле Фирташа. С Ющенко же он работал, когда тот находился в Вене на лечении после отравления диоксином осенью 2004 года.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Фирташ живет в Вене в имении недалеко от центра города.

Экстрадиции украинского олигарха добиваются Испания, где его обвиняют в отмывании денег, и США, которые обвиняют Фирташа в даче взятки в размере $18,5 млн за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса.

Читайте также: Путь Фирташа. От помидоров до тюрьмы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фирташ Дмитрий
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров