В Австрии закрыли дело против помощника Фирташа

Австрия закрыла дело против Хареса Юссефа, которого испанские власти называют правой рукой Дмитрия Фирташа

В Австрии закрыли дело против Хареса Юссефа - экс-советника президента Украины Виктора Ющенко и, по мнению испанских властей, правой руки Дмитрия Фирташа. Об этом пишет издание Profil.



Полиция Австрии задержала Юссефа в феврале по выданному Испанией европейскому ордеру в связи с делом об отмывании денег. Через две недели его отпустили под залог в €100 тыс.



В мае Харес Юссеф появился на слушаниях в Барселоне. Однако власти Испании сообщили об этом австрийским правоохранителям только на прошлой неделе.



Как будет развиваться дело Юссефа в Испании, пока неизвестно. Источники в правоохранительных органах говорят, что дело будет рассматриваться в середине июля, а его детали закрыты.



Ранее Юссеф занимался торговлей газом и цветными металлами и, по данным правоохранителей, создал сеть компаний для отмывания средств, которые могли поступать от Дмитрия Фирташа.



Австрийское издание утверждает, что Харес Юссеф считается ключевой фигурой в деле Фирташа. С Ющенко же он работал, когда тот находился в Вене на лечении после отравления диоксином осенью 2004 года.



Ранее сообщалось, что Дмитрий Фирташ живет в Вене в имении недалеко от центра города.



Экстрадиции украинского олигарха добиваются Испания, где его обвиняют в отмывании денег, и США, которые обвиняют Фирташа в даче взятки в размере $18,5 млн за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса.



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