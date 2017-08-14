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Более 1 млн пенсионеров получат надбавку более 1 тыс. грн - Рева

14.08.2017 18:42
Министр социальной политики рассказал, какими будут прибавки к пенсиям с 1 октября
Андрей Рева

Более 1 млн украинцев, которые уже вышли на пенсию, получат постоянную прибавку к пенсии свыше тысячи гривень. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на министра социальной политики Андрея Реву.

Повышение размера пенсий произойдет с 1 октября 2017 года и будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера, отметил Рева.

По его словам, более 1 млн украинцев, которые уже вышли на пенсию, получат постоянную прибавку к пенсии свыше 1000 грн; увеличение пенсий на сумму от 500 до 1000 грн коснется почти 2 млн пенсионеров; около 2,5 млн пенсионеров после перерасчета получат надбавку в 500 грн; еще 3 млн пенсионеров получат увеличение пенсионного обеспечения после переноса повышения социальных стандартов с декабря на октябрь 2017 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия
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