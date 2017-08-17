ГПУ подозревает Хомутынника в уклонении от уплаты налогов

Суд предоставил ГПУ доступ к декларациям Хомутынника и уникальному номеру сертификата ключа

Генеральная прокуратура подозревает депутата Виталия Хомутынника в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба депутатской группы Відродження, которую возглавляет Хомутынник.



"В течение 20 лет я декларировал свои доходы и платил налоги, поэтому мне нечего бояться и я уверен в своей правоте. Главное, чтобы в действиях правоохранительных органов не было политического подтекста, а уголовное производство в отношении меня не использовали как рычаг влияния на депутатскую группу в парламенте для голосования по провластные реформы", - заявил сам депутат.



До этого ряд СМИ опубликовал решение Печерского районного суда Киева, в котором не указано имя депутата.



Согласно этому решению, прокурор ГПУ 7 августа 2017 года обратился в суд с просьбой назначить внеплановую проверку и получить временный доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовного дела N42017000000002380, открытого 24 июля.



В решении суда перечисляются задекларированные Хомутынником 32,7 млн грн, $570 тыс. €850 тыс. наличных средств. Кроме этого, задекларированы 88 объектов ценного движимого имущества.



Депутата подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов в крупных размерах (ч.3 ст. 212 Криминального кодекса, что карается штрафом в 15-25 тысяч необлагаемых налогом минимумов с конфискацией имущества.



Суд удовлетворил ходатайство прокурора и разрешил изъять у НАПК все декларации Хомутынника за 2015-2016 годы, пояснения по декларациям, а также уникальный регистрационный номер сертификата ключа. Кроме этого, суд разрешил назначить внеплановую документальную налоговую проверку Хомутынника, которую будет проводить Государственная фискальная служба Украины. Проверять будут документы с 1998 по 2016 год.



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