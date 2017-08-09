Другой путь. Есть ли будущее у Bitcoin Cash

Причины и следствия раскола в биткоин-сообществе

После разделения сети биткоин был создан Bitcoin Cash (BCH) но его судьба по-прежнему не ясна. Несмотря на то, что биржи уже вынесли новую криптовалюту на торги блоки, где фиксируются транзакции, все еще формируются, а пользователи воспринимают BCH с опаской. С какой целью была создана валюта и что ждет пользователей после разделения?

Bitcoin Cash не появился из неоткуда. Разговоры об этом в сообществе идут уже два года. Но разделение сети биткоин на традиционный биткоин и Bitcoin Cash, которое произошло 1 августа, не привело к радикальным изменениям. После существенного взлета котировок BCH, который достигал 4,5 раза, он опустился значительно ниже уровня, при котором произошло разделение ($460 за монету) до $358 по состоянию на 8 августа. Ее капитализация также снизилась до $5,9 млрд против более чем $9 млрд на 2 августа.

Причины разделения

Почему же возник раскол? Разделение блокчейна биткоина стало закономерным следствием активированного китайскими майнерами хард форка (разделение цепи традиционного биткоина) сети старого биткоина. Но раскол сети поддержало ограниченное число китайских майнеров - их мощности составляют порядка 10% от мощностей традиционного биткоина.

"Разделение также можно расценить, как желание представителей индустрии создать себе карманный биткоин или очередную попытку реинкарнировать на старой базе Bitcoin Unlimited (решение снятия лимита размера блока в 1 MB)", - считает разработчик биткоин- и блокчейн индустрии Андрей Соболь.

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Майнеры-раскольники также продолжают тратить основную часть своих мощностей на добычу традиционного биткоина. "Да и первый блок в новой цепи после хард форка был создан в сети блокчейна старого биткоина. То есть, они даже не могут определиться, какую сеть поддерживать", - говорит blockchain-эксперт Максим Орловский.

Вполне вероятно, что новую криптовалюту создатели изначально не воспринимали всерьез. "Ряд майнеров захотели просто создать свой блокчейн и посмотреть, на каком этапе возникнут проблемы, чтобы их решить с прицелом на будущие, более серьезные проекты", - добавляет Орловский.

Разделение сети не оказало негативного влияния на развитие традиционного биткоина. С момента разделения его котировки на несколько дней замерли, но потом устремились к новым высотам. Был установлен новый исторический максимум в $3500 за монету, капитализация криптовалюты приблизилась к $60 млрд. Сейчас он торгуется в пределах $3300-$3400 за BTC.

Вопрос децентрализации

Идеология криптовалют напрямую связана с вопросом децентрализации - но именно здесь биткоин-система показала себя не с самой лучшей стороны. Есть майнеры - узкая группа лиц, которые выступают стейкхолдерами майнинговых мощностей. И есть широкое комьюнити, которое общается и распространяет информацию о транзакциях и блоках в сети биткоин. В сложившейся системе майнеры доминируют, так как обладают большими вычислительными мощностями.

"С точки зрения управления биткоин-система - это скорее плутократия, когда обладатели крупного капитала создали майнинговые мощности и получили решающее влияние на вопросы развития блокчейна. Косвенно или напрямую, но именно они контролируют сеть", - считает Орловский.

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Большинство майнеров также понимают опасность концентрации рычагов влияния в их руках. Если это случится, суть биткоина как альтернативы традиционным валютам пропадает, ведь он мало чем будет отличаться от обычных электронных платежей.

В результате большинство майнеров в конце мая заключили Нью-Йоркский консенсус, негласно поддержав user activated soft fork - BIP 91 (предварительная активация Segregated Witness - альтернативное решение вопроса масштабирования блокчейна биткоина). Таким образом, они выразили согласие с обширным сообществом и командой разработчиком Bitcoin Core.

Слабый результат BCH объясняется также и тем, что большинство майнеров не подтвердили свое участие в разделении сети. То есть, какие бы цели не ставили раскольники, основной консенсус между майнерами и рядовыми пользователями биткоин был достигнут раньше - на Нью-Йоркских соглашениях.

Следствия

Теоретически раздел цепи биткоина может привести к разделению функционала между двумя альтернативами первой криптовалюты. Классический биткоин будет носить функцию сохранения стоимости - накопления сбережений и возможность инвестировать. Bitcoin Cash в свою очередь переберет на себя функцию платежного инструмента в силу своей высокой пропускной способности из-за увеличения размера блока.

С другой стороны, чтобы Bitcoin Cash стал эффективным средством платежей нужна соответствующая инфраструктура. И здесь есть проблема. Ведь на сегодняшний день инфраструктура достаточно скромная и для традиционного биткоина. Она не позволяет широкой аудитории рассчитываться криптовалютой везде и всегда.

В отношении Bitcoin Cash как о платежном инструменте говорить еще преждевременно.

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Не стоит забывать, что произошедший форк был сделан в интересах узкой группы лиц, которые, конечно же, не отображают интересы всего биткоин-сообщества. Уже этот факт вызывает опасения, ведь стоимость любой криптовалюты как и любой традиционной валюты во многом определяется доверием. А доверие создает все биткоин-сообщество, большую часть которого представляют простые юзеры. "Если разделение поддержала лишь небольшая группа майнеров, то и доверие будет минимально", - считает Орловский.

С развитием технологии блокчейн мы, по сути, наблюдаем рождение новой социально-экономической системы на новой технологической основе. Эти всегда сопровождается цикличным развитием, сбоями и ошибками. Решение вопроса децентрализации, которое развернулось на наших глазах в виде китайского хард форка и Нью-Йоркских соглашений приведет к пониманию, кто вообще стейкхолдеры системы - майнеры или все ноды (подключенные к сети биткоин-клиенты).

"Скоро к этой дискуссии примкнут и другие представители сети - бизнес, простые потребители, которые совершают платежи в биткоинах, поэтому этот процесс далеко не закончен", - заключает Андрей Соболь.

Максим Нечипоренко

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