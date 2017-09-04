Суркисы подали 42 иска против НБУ
Игорь Суркис и его брат Григорий Суркис, а также связанные с ними лица подали 42 иска против Национального банка Украины (НБУ). Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений, пишет Экономическая правда.
Другими истцами, в частности, выступают отец Игоря и Григория - Рахмиль Суркис, Светлана Суркис (дочь Григория Суркиса), Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса), Полина Ковалик (один из акционеров А-Банка), А-Банк, футбольный клуб "Динамо".
Также истцами выступили связанные с Суркисами оффшорные компании - Camerin Investments, Sunnex Investment, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments.
Почти все иски поданы в административный суд и касаются обжалования признания НБУ указанных лиц связанными с ПриватБанком, из-за чего их средства в банке подлежали принудительному обмену на акции дополнительной эмиссии (bail-in) во время национализации финучреждения.
По данным госреестра, Киевский апелляционный суд 6 и 18 сентября рассмотрит апелляции на решения Окружного административного суда Киева от 17 мая 2017 года, удовлетворившего иски А-Банка и шести указанных физических лиц.
Помимо этого, в настоящее время не определена дата заседания Высшего административного суда, который должен рассмотреть заявления об обжаловании решение Киевского апелляционного суда от 27 июля и решение Окружного админсуда от 20 марта 2017 года, которыми частично удовлетворены исковые требования ФК "Динамо".
Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск шести компаний, связанных с семьей Суркисов, к НБУ, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Министерству финансов и ПриватБанку о признании противоправным решения о списании средств связанных лиц.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
3817
-
3416
-
1935
-
1816
-
1418
- НБУ ослабил гривню на 16 копеек 08:00
- Официальные курсы банковских металлов на 5.09.2017 08:00
- Суркисы подали 42 иска против НБУ вчера 23:45
- ГПУ закрыла производство против Данилюка - СМИ вчера 21:23
- Курс биткоина резко упал вчера 18:32