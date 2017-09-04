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Суркисы подали 42 иска против НБУ

04.09.2017 23:45
Семья Суркисов и связанные с ними лица подали 42 иска против Нацбанка
Фото: EPA

Игорь Суркис и его брат Григорий Суркис, а также связанные с ними лица подали 42 иска против Национального банка Украины (НБУ). Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений, пишет Экономическая правда.

Другими истцами, в частности, выступают отец Игоря и Григория - Рахмиль Суркис, Светлана Суркис (дочь Григория Суркиса), Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса), Полина Ковалик (один из акционеров А-Банка), А-Банк, футбольный клуб "Динамо".

Также истцами выступили связанные с Суркисами оффшорные компании - Camerin Investments, Sunnex Investment, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments.

Почти все иски поданы в административный суд и касаются обжалования признания НБУ указанных лиц связанными с ПриватБанком, из-за чего их средства в банке подлежали принудительному обмену на акции дополнительной эмиссии (bail-in) во время национализации финучреждения.

По данным госреестра, Киевский апелляционный суд 6 и 18 сентября рассмотрит апелляции на решения Окружного административного суда Киева от 17 мая 2017 года, удовлетворившего иски А-Банка и шести указанных физических лиц.

Помимо этого, в настоящее время не определена дата заседания Высшего административного суда, который должен рассмотреть заявления об обжаловании решение Киевского апелляционного суда от 27 июля и решение Окружного админсуда от 20 марта 2017 года, которыми частично удовлетворены исковые требования ФК "Динамо".

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск шести компаний, связанных с семьей Суркисов, к НБУ, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Министерству финансов и ПриватБанку о признании противоправным решения о списании средств связанных лиц.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Нацбанк
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