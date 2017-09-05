 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.81  26.24   EUR:  30.43  31.24
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Законопроект о ломбардной деятельности приняли в первом чтении

05.09.2017 16:52
Депутаты приняли законопроект N6569 о ломбардной деятельности в первом чтении

Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады поддержал принятие в первом чтении законопроекта N6569 о ломбардной деятельности. Об этом сообщает FinClub.

"Мы поддерживаем этот законопроект, считаем необходимым для рынка ломбардной дятельности и его регулирования. Мы считаем, что в ближайшие 2-3 года этот рынок будет активно развиваться", - заявил глава Нацкомфинуслуг Игорь Пашко.

Альтернативный законопроект N1800 депутаты провалили. Они не смогли направить его ни на повторное второе чтение, ни на доработку в комитет, решив, что 6569 лучше защитит права граждан.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ломбарды
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров