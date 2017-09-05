Законопроект о ломбардной деятельности приняли в первом чтении
Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады поддержал принятие в первом чтении законопроекта N6569 о ломбардной деятельности. Об этом сообщает FinClub.
"Мы поддерживаем этот законопроект, считаем необходимым для рынка ломбардной дятельности и его регулирования. Мы считаем, что в ближайшие 2-3 года этот рынок будет активно развиваться", - заявил глава Нацкомфинуслуг Игорь Пашко.
Альтернативный законопроект N1800 депутаты провалили. Они не смогли направить его ни на повторное второе чтение, ни на доработку в комитет, решив, что 6569 лучше защитит права граждан.
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