Состояние олигархов из "кремлевского списка" достигает $400 млрд

Суммарное состояние российских бизнесменов из "кремлевского списка" превышает $386 млрд, сообщает Forbes

Список бизнесменов, попавших в "кремлевский доклад" Министерство финансов США, полностью совпадает с российской частью рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. Об этом российское издание журнала.



В списке значатся 96 бизнесменов, суммарное состояние которых - $386,3 млрд.



В числе прочих, туда вошли акционеры Альфа-Банка и Укрсоцбанка, а также бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Евгений Касперский, Вагит Алекперов, Леонид Михельсон, Михаил Гуцериев, Олег Дерипаска и Юрий Мильнер.



Кроме того, в списке 114 чиновников. Он не является санкционным, за исключением тех лиц, кто ранее попал под ограничительные меры США.



Вчера в Госдепартаменте также заявили, что американские санкции против оборонной сферы РФ привели к миллиардным убыткам Москвы, а потому расширение персональных ограничительных мер пока якобы не требуются.



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