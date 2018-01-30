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Состояние олигархов из "кремлевского списка" достигает $400 млрд

30.01.2018 15:55
Суммарное состояние российских бизнесменов из "кремлевского списка" превышает $386 млрд, сообщает Forbes
Фото: Getty Images

Список бизнесменов, попавших в "кремлевский доклад" Министерство финансов США, полностью совпадает с российской частью рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. Об этом российское издание журнала.

В списке значатся 96 бизнесменов, суммарное состояние которых - $386,3 млрд.

В числе прочих, туда вошли акционеры Альфа-Банка и Укрсоцбанка, а также бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Евгений Касперский, Вагит Алекперов, Леонид Михельсон, Михаил Гуцериев, Олег Дерипаска и Юрий Мильнер.

Кроме того, в списке 114 чиновников. Он не является санкционным, за исключением тех лиц, кто ранее попал под ограничительные меры США.

Вчера в Госдепартаменте также заявили, что американские санкции против оборонной сферы РФ привели к миллиардным убыткам Москвы, а потому расширение персональных ограничительных мер пока якобы не требуются.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Российская Федерация, Рейтинг
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