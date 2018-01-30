Состояние олигархов из "кремлевского списка" достигает $400 млрд
Список бизнесменов, попавших в "кремлевский доклад" Министерство финансов США, полностью совпадает с российской частью рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. Об этом российское издание журнала.
В списке значатся 96 бизнесменов, суммарное состояние которых - $386,3 млрд.
В числе прочих, туда вошли акционеры Альфа-Банка и Укрсоцбанка, а также бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Евгений Касперский, Вагит Алекперов, Леонид Михельсон, Михаил Гуцериев, Олег Дерипаска и Юрий Мильнер.
Кроме того, в списке 114 чиновников. Он не является санкционным, за исключением тех лиц, кто ранее попал под ограничительные меры США.
Вчера в Госдепартаменте также заявили, что американские санкции против оборонной сферы РФ привели к миллиардным убыткам Москвы, а потому расширение персональных ограничительных мер пока якобы не требуются.
Читайте также - "Кремлевский доклад": Минфин США включил в список компании из РФ
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Состояние олигархов из "кремлевского списка" достигает $400 млрд 15:55
- Главу Госаудитслужбы отпустили под личное обязательство 15:15
- 57 украинских чиновников задекларировали биткоины 14:41
- Насирову продлили меру пресечения на два месяца 16:55
- Суд Англии рассмотрит апелляцию Украины по "бондам Януковича" 13:40
- NASA использует блокчейн эфириума для исследований космоса 18:15
- Прибыль государственного Укргазбанка выросла в два раза 17:45
- К закрытию межбанка доллар снова подешевел 17:18
- Украина удачно вернулась на рынки внешних заимствований - Данилюк 17:15
- Эстония вслед за Латвией требует исключить ее из списка офшоров 16:31