На деньги Ахметова Украина прожила бы 36 дней - Bloomberg
Если бы государственные расходы Украины оплачивал Ринат Ахметов (как самый богатый гражданин Украины), стране хватило бы его денег на 36 дней. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg.
Издание составило "индекс Робин Гуда", используя собственный рейтинг миллиардеров и данные Международного валютного фонда о госрасходах стран мира.
Украина, по подсчетам МВФ, тратит в год $132 млрд долларов. Состояние Ахметова, по данным Bloomberg Billionaires Index, составляет $4,7 млрд. Таким образом, Ахметов сможет обеспечивать Украину 36 дней.
Денег самого богатого китайца Джека Ма хватило бы на четыре дня обеспечения госрасходов КНР, самого богатого американца Джеффа Безоса - на пять дней. Самым богатым россиянином, по версии Bloomberg, является Алексей Мордашов. На его деньги страна-агрессор смогла бы просуществовать две недели.
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