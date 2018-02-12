На деньги Ахметова Украина прожила бы 36 дней - Bloomberg

Если бы по счетам Украины платил Ринат Ахметов, его денег государству хватило бы более чем на месяц, подсчитал Bloomberg

Если бы государственные расходы Украины оплачивал Ринат Ахметов (как самый богатый гражданин Украины), стране хватило бы его денег на 36 дней. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg.



Издание составило "индекс Робин Гуда", используя собственный рейтинг миллиардеров и данные Международного валютного фонда о госрасходах стран мира.



Украина, по подсчетам МВФ, тратит в год $132 млрд долларов. Состояние Ахметова, по данным Bloomberg Billionaires Index, составляет $4,7 млрд. Таким образом, Ахметов сможет обеспечивать Украину 36 дней.



Денег самого богатого китайца Джека Ма хватило бы на четыре дня обеспечения госрасходов КНР, самого богатого американца Джеффа Безоса - на пять дней. Самым богатым россиянином, по версии Bloomberg, является Алексей Мордашов. На его деньги страна-агрессор смогла бы просуществовать две недели.

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