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Бюджет использовал половину "денег Януковича" - Госказначейство

20.02.2018 15:40
От спецконфискации средств окружения Януковича в бюджет поступило около 30 млрд грн, из них в прошлом году потрачено 14 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

В государственном бюджете 2017 года остались неиспользованными 15,5 млрд средств, конфискованных у окружения беглого экс-диктатора Виктора Януковича. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы получили в рамках выполнения решения суда 29,5 млрд грн, из них в госбюджет прошлого года вот внесено 22 млрд. По итогам года 11 распорядителей бюджетных средств израсходовало 14 млрд грн этих денег", - сообщила Слюз.

По ее словам, 8 млрд грн из этой суммы будет использовано в госбюджете-2018 в качестве переходящих остатков. Назначение остальной суммы пока не определили.

Других поступлений по итогам расследований правоохранительных органов в 2017 году Госказначейство не фиксировало, отметила Слюз.

В январе сообщялось, что Генпрокуратура планирует конфисковать в бюджет еще 3 млрд грн незаконно выведенных средств. 

В августе суд принял решение, по которому подлежат спецконфискации другие активы окружения Януковича на общую сумму в $220 млн. Из них примерно $110 млн в денежной форме, $65 млн приходится на имущество футбольного клуба Металлист, 1,5 млрд грн - на ОВГЗ, на которые планируется сократить внешний государственный долг.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Янукович Виктор, Госбюджет, Госказначейство
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