Кабмин распределил 37 млрд грн чистой прибыли ПриватБанка

Основную часть прибыли ПриватБанк перечисляет в госбюджет в виде дивидендов

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Кабинет министров утвердил распределение чистой прибыли государственного ПриватБанка за 2023 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

По результатам прошлого года ПриватБанк получил 37,8 млрд грн чистой прибыли.

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Согласно документу 80% чистой прибыли в размере 30,21 млрд грн направлено на выплату дивидендов в государственный бюджет.

Еще 5% чистой прибыли (1,88 млрд грн) – в резервный фонд.

Оставшиеся 15% (5,66 млрд грн) - на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

В феврале ПриватБанк уже перечислил авансом в государственный бюджет 26 млрд грн налога на прибыль и первый транш дивидендов за 2023 год.

ПриватБанк является крупнейшим налогоплательщиком в банковском секторе и одной из крупнейших среди всех украинских компаний.

"Это был бы очень большой проект". ПриватБанк рассматривает возможность выхода на рынки ЕС.

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