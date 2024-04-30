Кабмін розподілив 37 млрд грн чистого прибутку ПриватБанку

Основну частину прибутку ПриватБанк перераховує до держбюджету у вигляді дивідендів

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Кабінет міністрів затвердив розподіл чистого прибутку державного ПриватБанку за 2023 рік. Відповідне розпорядження надруковано на урядовому порталі.

За результатами минулого року ПриватБанк отримав 37,8 млрд грн чистого прибутку.

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Згідно з документом, 80% чистого прибутку у розмірі 30,21 млрд грн направлено на виплату дивідендів до державного бюджету.

Ще 5% чистого прибутку (1,88 млрд грн) – до резервного фонду.

Решту 15% (5,66 млрд грн) — на покриття накопичених збитків минулих років.

У лютому ПриватБанк уже перерахував авансом до державного бюджету 26 млрд грн податку на прибуток і перший транш дивідендів за 2023 рік.

ПриватБанк є найбільшим платником податків у банківському секторі й однією з найбільших серед усіх українських компаній.

"Це був би дуже великий проєкт". ПриватБанк розглядає можливість виходу на ринки ЄС.

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