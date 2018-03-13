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В Украине внедрят автоматический арест счетов должников

13.03.2018 10:10
Министерство юстиции внедрит систему автоматического ареста счетов должников
Фото: Pixabay

Министерство юстиции внедрит систему ареста счетов должников, чтобы разработать автоматизированный процесс сбора и принудительного взыскания долга. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Внедрение электронного ареста средств, находящихся на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях, является одним из приоритетных шагов реформы принудительного исполнения решений и других органов, ведь Украина взяла обязательство перед МВФ о принятии закона, который автоматизирует процесс сбора и принудительного взыскания долга", - отмечает Министерство юстиции.

Сейчас исполнитель получает информацию о счетах должника путем направления запроса в Государственную фискальную службу. Однако эти данные касаются только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан возможно путем направления запросов ко всем банковских учреждениям страны по почте.

В министерстве отмечают, что на практике должники успевают вывести средства со счетов, а иногда постановление теряется и не поступает в банк.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги
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