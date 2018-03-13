В Украине внедрят автоматический арест счетов должников

Министерство юстиции внедрит систему автоматического ареста счетов должников

Министерство юстиции внедрит систему ареста счетов должников, чтобы разработать автоматизированный процесс сбора и принудительного взыскания долга. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



"Внедрение электронного ареста средств, находящихся на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях, является одним из приоритетных шагов реформы принудительного исполнения решений и других органов, ведь Украина взяла обязательство перед МВФ о принятии закона, который автоматизирует процесс сбора и принудительного взыскания долга", - отмечает Министерство юстиции.



Сейчас исполнитель получает информацию о счетах должника путем направления запроса в Государственную фискальную службу. Однако эти данные касаются только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан возможно путем направления запросов ко всем банковских учреждениям страны по почте.



В министерстве отмечают, что на практике должники успевают вывести средства со счетов, а иногда постановление теряется и не поступает в банк.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.