Фирма Mossack Fonseca из "Панамского архива" закрывается

Юридическая фирма, оказавшаясь в центре скандала с офшорами, объявила о прекращении своей деятельности

Юридическая компания Mossack Fonseca, которая оказалась в центре офшорного скандала после расследования по "Панамскому архиву", объявила о своем закрытии. Об этом сообщает Международный консорциум журналистов-расследователей.



"Ухудшение репутации, кампания в средствах массовой информации, финансовая осада и незаконные действия некоторых представителей панамской власти нанесли непоправимый вред, неизбежным следствием чего является полное прекращение деятельности", - объясняет пресс-служба Mossack Fonseca.



В фирме заявили, что будут продолжать сотрудничать с властью, чтобы продемонстрировать отсутствие состава преступления.



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