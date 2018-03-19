 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.24  26.65   EUR:  32.19  32.88
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Фирма Mossack Fonseca из "Панамского архива" закрывается

19.03.2018 11:45
Юридическая фирма, оказавшаясь в центре скандала с офшорами, объявила о прекращении своей деятельности
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Юридическая компания Mossack Fonseca, которая оказалась в центре офшорного скандала после расследования по "Панамскому архиву", объявила о своем закрытии. Об этом сообщает Международный консорциум журналистов-расследователей.

"Ухудшение репутации, кампания в средствах массовой информации, финансовая осада и незаконные действия некоторых представителей панамской власти нанесли непоправимый вред, неизбежным следствием чего является полное прекращение деятельности", - объясняет пресс-служба Mossack Fonseca.

В фирме заявили, что будут продолжать сотрудничать с властью, чтобы продемонстрировать отсутствие состава преступления.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: офшор
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров