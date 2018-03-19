Фирма Mossack Fonseca из "Панамского архива" закрывается
Юридическая компания Mossack Fonseca, которая оказалась в центре офшорного скандала после расследования по "Панамскому архиву", объявила о своем закрытии. Об этом сообщает Международный консорциум журналистов-расследователей.
"Ухудшение репутации, кампания в средствах массовой информации, финансовая осада и незаконные действия некоторых представителей панамской власти нанесли непоправимый вред, неизбежным следствием чего является полное прекращение деятельности", - объясняет пресс-служба Mossack Fonseca.
В фирме заявили, что будут продолжать сотрудничать с властью, чтобы продемонстрировать отсутствие состава преступления.
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