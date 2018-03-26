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Великобритания выдала ордера на арест российского капитала

26.03.2018 15:30
Дело Скрипаля: власти Великобритании выдали ордера на арест российских активов сомнительного происхождения
Гевин Вильямсон (фото - Getty Images)

Великобритания в ответ на химическую атаку в Солсбери и отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля намерена предпринять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения. Об этом сообщил министр обороны Гэвин Уильямсон, пишет Интерфакс.

"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель - обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", - сказал министр на пресс-конференции в Таллине сегодня, 26 марта.

"Правительство в ближайшие недели и месяцы будет работать очень старательно и обеспечит, чтобы этими проблемами занимались", - подчеркнул Уильямсон.

В субботу агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что президент США Дональд Трамп готов выдворить из страны десятки российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии.

Ранее газета The Times сообщила, что около 20 стран Европы и США готовятся выслать российских дипломатов, которые связаны со шпионской деятельностью Москвы. Официальные заявления, по данным газеты, должны быть сделаны сегодня.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Российская Федерация
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