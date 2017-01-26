Европейские фондовые индексы выросли до двухлетних максимумов
Европейские фондовые рынки обновили годовой максимум сегодня, 26 января. Как сообщает Reuters, рост индексов вызвала новость о том, что производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров Johnson & Johnson купит швейцарскую биотехнологическую компанию Actelion за $30 млрд.
Индекс STOXX 600 укрепился на 0,42% после роста до максимума с декабря 2015 года. Немецкий DAX достиг максимума с мая 2015 года.
Акции Actelion подорожали сразу на 20%.
Поддержкой рынку также стали оптимистичные результаты компаний. Акции производителя чипов STMicroelectronics выросли на 6,7%, так как показатели компании в четвертом квартале 2016 года оправдали прогнозы.
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