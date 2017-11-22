Военный переворот обошелся фондовому рынку Зимбабве в $6 млрд
С начала военного переворота в Зимбабве рынок акций это страны потерял $5,9 млрд капитализации. Такие данные приводит Bloomberg.
Инвесторы начали распродажу зимбабвийских акций с 15 ноября, дня, когда военные Зимбабве захватили власть и призвали президента Роберта Мугабе подать в отставку.
С 15 ноября падение совокупной рыночной стоимости акций компаний Зимбабве составило 35%, стоимость уменьшилась до $9,9 млрд.
Ранее сообщалось, что после переворота стоимость биткоина на криптовалютной бирже Зимбабве вдвое превысила его курс на международном рынке и достигла $13,5 тыс.
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