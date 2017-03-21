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Глобальный валютный обзор на семинаре от Saxo Bank

21.03.2017 09:00
Семинар проводит международный инвестиционный банк Saxo Bank, специалист в области комплексной онлайн торговли и инвестиций

 На правах рекламы

  • - Достиг ли доллар США своего пика?
  • - Достигли ли процентные ставки дна?
  • - Являются ли "вертолетные деньги" ответом на наиболее острые проблемы?
  • - Приведет ли Трамп и Brexit к концу глобализма?
  • - Проблема доллара США как резервной валюты и что из этого следует
  • - Как далек Китайский юань в качестве резервной валюты?
  • - Политические риски в странах Европейского Союза на 2017 год





    Ответы на эти и другие вопросы вы получите во время семинара, который проводит  международный инвестиционный банк Saxo Bank, специалист в области комплексной онлайн торговли и инвестиций,  на тему "Глобальный  валютный обзор на 2017 год" с Джоном Харди,  главным валютным стратегом  инвестиционного банка Saxo Bank.



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Участие - по предварительной регистрации:

http://ru.saxobank.com/campaigns/Pages/seminar-kiev.aspx

Количество мест ограниченно.

Дата и время: 30 марта 2017, начало в 18:30

Джон Харди присоединился к команде Saxo Bank в 2002 году и руководит отделом валютных стратегий  с октября 2007 год. Его деятельность сосредоточена на реализации стратегий и анализе валютного рынка в соответствии определения основ, изменений в макроэкономических темах, технических разработках.

Группа компаний Saxo Bank Group (Saxo)  - это ведущий специалист в области комплексной онлайн торговли и инвестиций, предлагающий частным инвесторам и институциональным клиентам полный спектр инвестиций, торговых технологий, инструментов и стратегий. Будучи полностью лицензированным и регулируемым банком, Saxo  Bank предлагает частным клиентам возможность торговать широким спектром активов на мировых финансовых рынках с единого маржинального счета на различных устройствах. Кроме того, Saxo предлагает институциональным клиентам, например, банкам или брокерам с мультиактивным исполнением, услуги прайм-брокера и торговые технологии. 

Теги: финансовые рынки
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