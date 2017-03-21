Глобальный валютный обзор на семинаре от Saxo Bank

Семинар проводит международный инвестиционный банк Saxo Bank, специалист в области комплексной онлайн торговли и инвестиций

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- Достиг ли доллар США своего пика?

- Достигли ли процентные ставки дна?

- Являются ли "вертолетные деньги" ответом на наиболее острые проблемы?

- Приведет ли Трамп и Brexit к концу глобализма?

- Проблема доллара США как резервной валюты и что из этого следует

- Как далек Китайский юань в качестве резервной валюты?

- Политические риски в странах Европейского Союза на 2017 год











Ответы на эти и другие вопросы вы получите во время семинара, который проводит международный инвестиционный банк Saxo Bank, специалист в области комплексной онлайн торговли и инвестиций, на тему "Глобальный валютный обзор на 2017 год" с Джоном Харди, главным валютным стратегом инвестиционного банка Saxo Bank.





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Участие - по предварительной регистрации:

http://ru.saxobank.com/campaigns/Pages/seminar-kiev.aspx

Количество мест ограниченно.

Дата и время: 30 марта 2017, начало в 18:30

Джон Харди присоединился к команде Saxo Bank в 2002 году и руководит отделом валютных стратегий с октября 2007 год. Его деятельность сосредоточена на реализации стратегий и анализе валютного рынка в соответствии определения основ, изменений в макроэкономических темах, технических разработках.

Группа компаний Saxo Bank Group (Saxo) - это ведущий специалист в области комплексной онлайн торговли и инвестиций, предлагающий частным инвесторам и институциональным клиентам полный спектр инвестиций, торговых технологий, инструментов и стратегий. Будучи полностью лицензированным и регулируемым банком, Saxo Bank предлагает частным клиентам возможность торговать широким спектром активов на мировых финансовых рынках с единого маржинального счета на различных устройствах. Кроме того, Saxo предлагает институциональным клиентам, например, банкам или брокерам с мультиактивным исполнением, услуги прайм-брокера и торговые технологии.