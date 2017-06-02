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Рынки отреагировали ростом на выход США из Парижского соглашения

02.06.2017 08:06
На фоне решения президента США о выходе страны из Парижского климатического соглашения основные фондовые индексы выросли
Фото: Getty Images

Торги на американских фондовых рынках завершились накануне ростом котировок после заявления президента Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения о климате. Об этом сообщает BBC.

Несколько крупных бизнесменов высказались против этого шага, но Трамп настаивает на том, что это принесет пользу американкой экономике.

С критикой решения Трампа выступил и глава компании General Electric Джеффри Иммельт, заявивший, что он разочарован этим шагом. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск решил выйти из косультационных советов при Трампе.

Ранее в четверг позитивная тенденция занятости в частном секторе способствовала росту цен на акции. DJ к концу торгов подрос на 135 пунктов, до отметки 21,144 пункта. Индекс Nasdaq Composite установил рекорд, поднявшись к закрытию торгов на 48 пунктов и составив 6,246. Индекс S&P 500 также достиг новых высот, прибавив 18 пунктов и достигнув отметки 2,430.

Отчет американского института ADP Research, специализирующегося на рынке труда, показал неожиданно высокий, на 253 тыс. человек, рост занятости в мае. Рост занятости повышает шансы роста процентных ставок, о котором могут объявить на следующем заседании Федерального резерва 14 июня.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок, США, Трамп
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