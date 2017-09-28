Семь компаний оштрафованы за манипулирование ценами на фондовом рынке, у двух забрали лицензии

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) оштрафовала семь компаний на 1,5 млн грн и аннулировала двум компаниям лицензии за манипулирование ценами на фондовом рынке. Об этом НКЦБФР сообщает на официальном сайте.



Регулятор установил многочисленные факты манипулирования ценами со стороны:

компаний Контендо Капитал, Абрис-Инвест, Форвард Капитал с акциями ЗНВПИФ Лайф Сайенс;

бюро Союз и ПФБК с ценными бумагами компании Экспо Нафта Продукт;

компании Кайдзен Капитал с ценными бумагами ДИКИФ Социнвест-Гарант;

компании Актив-Гарант с ценными бумагами ФК Авангард;

компании Мастер Брок с ценными бумагами ДИКИФ Социнвест-Гарант;

компании Пальмира-Капитал с ценными бумагами ЗНВПИФ Дализ-Классик.



Регулятор отметил, что операции осуществлялись преимущественно в последние рабочие дни месяцев, в которые происходили биржевые торги, по результатам таких операций формировался определенный биржевой курс акций эмитента, который не соответствовал показателям финансово-хозяйственной деятельности.



Сделки с указанными ценными бумагами проходили на бирже ПФТС и Восточно - европейской фондовой бирже, Киевской международной фондовой бирже (последние две не имеют действующих лицензий на осуществление деятельности на фондовом рынке).



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