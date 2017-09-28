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НКЦБФР оштрафовала семь компаний на 1,5 млн грн

28.09.2017 13:58
Семь компаний оштрафованы за манипулирование ценами на фондовом рынке, у двух забрали лицензии
Фото: EPA

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) оштрафовала семь компаний на 1,5 млн грн и аннулировала двум компаниям лицензии за манипулирование ценами на фондовом рынке. Об этом НКЦБФР сообщает на официальном сайте.

Регулятор установил многочисленные факты манипулирования ценами со стороны:
компаний Контендо Капитал, Абрис-Инвест, Форвард Капитал с акциями ЗНВПИФ Лайф Сайенс;
бюро Союз и ПФБК с ценными бумагами компании Экспо Нафта Продукт;
компании Кайдзен Капитал с ценными бумагами ДИКИФ Социнвест-Гарант;
компании Актив-Гарант с ценными бумагами ФК Авангард;
компании Мастер Брок с ценными бумагами ДИКИФ Социнвест-Гарант;
компании Пальмира-Капитал с ценными бумагами ЗНВПИФ Дализ-Классик.

Регулятор отметил, что операции осуществлялись преимущественно в последние рабочие дни месяцев, в которые происходили биржевые торги, по результатам таких операций формировался определенный биржевой курс акций эмитента, который не соответствовал показателям финансово-хозяйственной деятельности.

Сделки с указанными ценными бумагами проходили на бирже ПФТС и Восточно - европейской фондовой бирже, Киевской международной фондовой бирже (последние две не имеют действующих лицензий на осуществление деятельности на фондовом рынке).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок, НКЦБФР
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