Глава МВФ не испытывает беспокойства по поводу биржевых колебаний

Колебания на мировых рынках на прошлой неделе не вызывают беспокойства, отметила Кристи Лагард

Резкие колебания на мировых финансовых рынках в последние несколько дней не вызывают беспокойства, так как мировой экономический рост по-прежнему устойчив и достаточен. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, сообщает Reuters.



Вместе с тем, Лагард признала необходимость дальнейших реформ для предотвращения будущих кризисов.



"Я оптимистично рассматриваю ландшафт, который у нас есть на данный момент. Но мы не можем сидеть сложа руки и ждать продолжения роста, как обычно", - считает Лагард.



Лагард подтвердила прогноз МВФ о том, что мировой ВВП вырастет на 3,9% в этом году и сохранит этот темп в следующем, 2019 году. Это хороший фон для реформ, отметила она.



"Мы должны предугадать, где будет следующий кризис. Будет ли это теневой банкинг? Будут ли это криптовалюты?", - добавила глава МВФ.



В понедельник, 5 февраля, на американских биржах произошел резкий обвал, когда индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Вслед за ними снизились котировки на азиатских биржах.



В четверг волна распродаж повторилась.



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