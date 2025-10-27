20 объектов недвижимости и BMW X3: НАБУ передало в суд второе дело главы АМКУ
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд второй обвинительный акт в отношении действующего председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Об этом сообщило НАБУ.
По данным следствия, чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и автомобиль класса люкс, которые были зарегистрированы на родственников его жены. Жене главы АМКУ предъявлено обвинение в соучастии в незаконном обогащении.
Среди скрытого имущества:
- шесть квартир в Киеве и Ужгороде;
- жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и два земельных участка;
- два гаражных бокса;
- шесть парковочных мест;
- три нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
- автомобиль BMW X3.
Это уже не первое дело против Павла Кириленко, связанное с декларированием. Глава Антимонопольного комитета ранее предстал перед судом по делу о незаконном обогащении и предоставлении недостоверных сведений в декларациях за 2020–2023 годы.
- С июля 2019 года до 5 сентября 2023 года Павел Кириленко занимал должность главы Донецкой областной военной администрации. 6 сентября 2023 года Верховная Рада утвердила назначение Кириленко новым главой АМКУ.
- 7 июля НАБУ и САП передали в суд обвинительное заключение против Кириленко на основании декларации за 2020–2023 годы.
- Несмотря на расследование, он остается на посту и исполняет обязанности.
