20 объектов недвижимости и BMW X3: НАБУ передало в суд второе дело главы АМКУ

Фото: Антимонопольный комитет Украины

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд второй обвинительный акт в отношении действующего председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Об этом сообщило НАБУ.

По данным следствия, чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и автомобиль класса люкс, которые были зарегистрированы на родственников его жены. Жене главы АМКУ предъявлено обвинение в соучастии в незаконном обогащении.

Среди скрытого имущества:

шесть квартир в Киеве и Ужгороде;

жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и два земельных участка;

два гаражных бокса;

шесть парковочных мест;

три нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль BMW X3.

Это уже не первое дело против Павла Кириленко, связанное с декларированием. Глава Антимонопольного комитета ранее предстал перед судом по делу о незаконном обогащении и предоставлении недостоверных сведений в декларациях за 2020–2023 годы.