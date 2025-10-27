20 об’єктів нерухомості та BMW X3: НАБУ передало до суду другу справу голови АМКУ
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду другий обвинувальний акт щодо чинного голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Про це повідомило НАБУ.
За даними слідства, посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини. Дружині голови АМКУ висунули звинувачення у пособництві в незаконному збагаченні.
Серед прихованого майна:
- шість квартир у Києві та Ужгороді;
- житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м і дві земельні ділянки;
- два гаражні бокси;
- шість паркомісць;
- три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
- автомобіль BMW X3.
Це вже не перша справа проти Павла Кириленка щодо декларування. Керівник Антимонопольного комітету раніше постав перед судом у справі про незаконне збагачення й подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки.
- З липня 2019-го по 5 вересня 2023 року Павло Кириленко обіймав посаду голови Донецької ОВА. 6 вересня 2023 року Верховна Рада схвалила призначення Кириленка новим головою АМКУ.
- 7 липня НАБУ та САП передали до суду обвинувальний акт проти Кириленка за декларацією 2020–2023 років.
- Попри слідство, він залишається на посаді й виконує обов'язки.
