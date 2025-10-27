20 об’єктів нерухомості та BMW X3: НАБУ передало до суду другу справу голови АМКУ

Фото: АМКУ

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду другий обвинувальний акт щодо чинного голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Про це повідомило НАБУ.

За даними слідства, посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини. Дружині голови АМКУ висунули звинувачення у пособництві в незаконному збагаченні.

Серед прихованого майна:

шість квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м і дві земельні ділянки;

два гаражні бокси;

шість паркомісць;

три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль BMW X3.

Це вже не перша справа проти Павла Кириленка щодо декларування. Керівник Антимонопольного комітету раніше постав перед судом у справі про незаконне збагачення й подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки.