8000 ФОПам. Кабмин запустил механизм выплаты в "красных" зонах
Кабмин принял решение, которое позволит запустить механизм выплаты госпомощи ФОПам и наемным работникам в "красных" зонах. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства.
Зарегистрироваться в Дии на получение помощи можно будет на следующей неделе.
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"Этот механизм уже работал зимой, и мы его возвращаем в регионы, находящиеся в "красных" зонах", – сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении Дия.
"Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 000 грн можно будет уже на следующей неделе", – добавил он, открывая заседание.
- 22 марта 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство поддержит предпринимателей в период жесткого карантина в регионах.
- 23 марта советник руководителя Офиса Тимофей Милованов сообщил, что новая компенсация предпринимателям, которые из-за введения карантина в "красных" зонах приостановили работу, будет рассчитываться в пределах средней зарплаты в регионе.
- 24 марта Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает выплату карантинных 8000 грн.
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