UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

8000 ФОПам. Кабмин запустил механизм выплаты в "красных" зонах

07.04.2021, 16:44
8000 ФОПам. Кабмин запустил механизм выплаты в
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабмин принял решение, которое позволит запустить механизм выплаты госпомощи ФОПам и наемным работникам в "красных" зонах. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства.

Зарегистрироваться в Дии на получение помощи можно будет на следующей неделе.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Этот механизм уже работал зимой, и мы его возвращаем в регионы, находящиеся в "красных" зонах", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении Дия.

"Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 000 грн можно будет уже на следующей неделе", – добавил он, открывая заседание.

Хочешь автоматизировать свою работу? Более 50 инструментов для бизнеса, юристов и бухгалтеров в LIGA360. Попробуй с тестовым доступом.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин помощь бизнесу помощь 8000 грн
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 