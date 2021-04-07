8000 ФОПам. Кабмин запустил механизм выплаты в "красных" зонах

Кабмин принял решение, которое позволит запустить механизм выплаты госпомощи ФОПам и наемным работникам в "красных" зонах. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства.

Зарегистрироваться в Дии на получение помощи можно будет на следующей неделе.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Этот механизм уже работал зимой, и мы его возвращаем в регионы, находящиеся в "красных" зонах", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении Дия.

"Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 000 грн можно будет уже на следующей неделе", – добавил он, открывая заседание.

Хочешь автоматизировать свою работу? Более 50 инструментов для бизнеса, юристов и бухгалтеров в LIGA360. Попробуй с тестовым доступом.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.