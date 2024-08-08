Банки снизили курсы доллара и евро почти на 10 копеек

Фото: depositphotos.com

В четверг, 8 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой снизился на 11 коп. и составляет 40,73 грн. Курс продажи упал на 9 коп. — до 41,25 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,10 грн, максимальный – 40,951 грн. Для продажи минимальный курс – 41,15 грн, максимальный – 41,40 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8 коп. и составляет 44,42 грн. Курс продажи снизился на 9 коп. — до 45,17 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,50 грн, максимальный – 44,75 грн. Для продажи минимальный курс – 45,00 грн, а максимальный – 45,50 грн.