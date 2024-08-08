Банки знизили курси долара і євро майже на 10 копійок

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У четвер, 8 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, знизився на 11 коп. і складає 40,73 грн. Курс продажу зменшився на 9 коп. — до 41,25 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,10 грн, максимальний – 40,951 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,15 грн, максимальний – 41,40 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 8 коп. і становить 44,42 грн. Курс продажу зменшився на 9 коп. — до 45,17 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,50 грн, максимальний – 44,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,00 грн, а максимальний – 45,50 грн.