Bloomberg: Курс рубля с начала года вырос на 38%. Это плохо для российского экспорта
Российский рубль продемонстрировал лучшую динамику укрепления по отношению к доллару США среди других валют мира с начала 2025 года. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, курс рубля на внебиржевом рынке вырос на 38% в паре с долларом, что позволило ему опередить золото, традиционно считающееся надежным активом во время кризисов.
Укрепление валюты происходит, несмотря на действие широких западных санкций, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Аналитики объясняют рост курса внутренними факторами: очень высокой ключевой ставкой Банка России (21%), обязательной продажей валютной выручки экспортерами, сниженным спросом на импорт и жестким контролем за капиталом.
В то же время укрепление рубля создает риски для бюджета РФ: меньший курс доллара уменьшает доходы от экспорта, в частности, энергоносителей, которые критически важны для финансирования войны и социальных расходов.
Дополнительно спрос на рублевые активы растет со стороны инвесторов из неприсоединившихся к санкциям стран, а российские компании активнее берут кредиты в юанях, обменивая валюту на рубли для погашения долгов.
Внутри России рубль укрепился на 19% по отношению к доллару в этом году до 82,7671 – меньший прирост, чем тот, что отражается на офшорных рынках, согласно данным Банка России.
Рост рубля стал неожиданностью для российского правительства, заложившего в бюджет на 2025 год средний обменный курс на уровне 96,5 рубля за доллар, что на 14% ниже текущего уровня.
- Украина с 31 марта отказалась от расчета официального курса гривни к рублю.
- 3 апреля сообщалось, что нефтегазовые доходы РФ сокращаются почти на 20% второй месяц подряд.