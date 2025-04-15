Bloomberg: Курс рубля с начала года вырос на 38%. Это плохо для российского экспорта

Высокие ставки и валютные ограничения укрепили российский рубль в 2025 году

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Российский рубль продемонстрировал лучшую динамику укрепления по отношению к доллару США среди других валют мира с начала 2025 года. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, курс рубля на внебиржевом рынке вырос на 38% в паре с долларом, что позволило ему опередить золото, традиционно считающееся надежным активом во время кризисов.

Укрепление валюты происходит, несмотря на действие широких западных санкций, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Аналитики объясняют рост курса внутренними факторами: очень высокой ключевой ставкой Банка России (21%), обязательной продажей валютной выручки экспортерами, сниженным спросом на импорт и жестким контролем за капиталом.

В то же время укрепление рубля создает риски для бюджета РФ: меньший курс доллара уменьшает доходы от экспорта, в частности, энергоносителей, которые критически важны для финансирования войны и социальных расходов.

Дополнительно спрос на рублевые активы растет со стороны инвесторов из неприсоединившихся к санкциям стран, а российские компании активнее берут кредиты в юанях, обменивая валюту на рубли для погашения долгов.

Внутри России рубль укрепился на 19% по отношению к доллару в этом году до 82,7671 – меньший прирост, чем тот, что отражается на офшорных рынках, согласно данным Банка России.

Рост рубля стал неожиданностью для российского правительства, заложившего в бюджет на 2025 год средний обменный курс на уровне 96,5 рубля за доллар, что на 14% ниже текущего уровня.