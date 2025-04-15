Bloomberg: Курс рубля з початку року зріс на 38%. Це погано для російського експорту

Високі ставки та валютні обмеження зміцнили російський рубль у 2025 році

Фото: EPA

Російський рубль продемонстрував найкращу динаміку зміцнення щодо долара США серед інших валют світу з початку 2025 року. Про це пише Bloomberg.

За даними агентства, курс рубля на позабіржовому ринку зріс на 38% у парі з доларом, що дозволило йому випередити золото, яке традиційно вважається надійним активом під час криз.

Зміцнення валюти відбувається попри дію широких західних санкцій, введених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Аналітики пояснюють зростання курсу внутрішніми факторами: дуже високою ключовою ставкою Банку Росії (21%), обов’язковим продажем валютного виторгу експортерами, зниженим попитом на імпорт та жорстким контролем за капіталом.

Водночас зміцнення рубля створює ризики для бюджету РФ: менший курс долара зменшує доходи від експорту, зокрема енергоносіїв, які критично важливі для фінансування війни та соціальних видатків.

Додатково попит на рублеві активи зростає з боку інвесторів із країн, які не приєдналися до санкцій, а російські компанії активніше беруть кредити в юанях, обмінюючи валюту на рублі для погашення боргів.

Всередині Росії рубль зміцнився на 19% щодо долара цього року до 82,7671 – менший приріст, ніж той, що відображається на офшорних ринках, згідно з даними Банку Росії.

Зростання рубля стало несподіванкою для російського уряду, який заклав у бюджет на 2025 рік середній обмінний курс на рівні 96,5 рубля за долар, що на 14% нижче від поточного рівня.