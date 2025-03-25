Україна з 31 березня відмовиться від розрахунку офіційного курсу гривні до рубля

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Національний банк з 31 березня відмовиться від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також деяких інших валют: білоруського рубля, іранського ріала тощо. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зараз в Україні два переліки валют для розрахунку офіційного курсу – щоденний (33 валюти) і щомісячний (24 валюти).

Нацбанк збирається сформувати з них один щоденний кошик, куди входитимуть валюти першої групи класифікатора та валюти країн, які забезпечують не менше 95% товарообігу з Україною.

У кошику залишиться тільки 41 валюта, серед яких не буде рубля, а також спеціальні права запозичення МВФ.

З валютного кошика вибувають валюти Білорусі, Бразилії, Вірменії, Домініканської Республіки, Іраку, Ірану, Киргизстану, Лівії, Марокко, Тайваню, Пакистану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану.

Періодичність встановлення офіційного курсу гривні до 11 валют буде змінена зі щомісячної на щоденну. Серед них валюти Алжиру, Таїланду, ОАЕ, В'єтнаму, Грузії, Лівану, Малайзії, Саудівської Аравії, Сербії, Бангладеш і Тунісу.

Перелік коригуватиметься один раз на три роки або частіше, якщо за валютами, які до нього входять, товарообіг з Україною знизиться нижче рівня 90%.